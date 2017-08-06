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Макет многоразового орбитального корабля «Буран» прибыл в Сочи Реальная копия единственного советского космического шаттла была передана образовательному центру «Сириус»





Полноразмерный макет космического корабля "Буран" наконец завершил свое длительное путешествие из Московской области в Сочи. Реальная копия шаттла направляется в образовательный центр "Сириус", куда его передала Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Торжественная передача "Бурана" состоялась в Королеве еще 27 июня. Изначально планировалось, что корабль доберется до конечного пункта назначения буквально через несколько дней, однако в процессе поездки возникли непредвиденные обстоятельства, задержавшие прибытие макета на три недели.

Сначала корабль планировали транспортировать на автомобильных тралах до порта Кавказ, откуда - на пароме до Сочи. В пути в эти планы были внесены изменения: было принято решение довезти груз до конечной точки на машинах. Но на дорогах Краснодарского края крупногабаритный груз поджидал очередной сюрприз. Как рассказал ранее пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Черноморье" Федерального дорожного агентства Александр Адзянов, "Буран" задержали на трассах Кубани из-за отсутствия разрешения на перевозку негабаритного груза. Некоторые части макета достигают 6 метров в ширину и 5,5 метров в высоту. Три недели колонна с макетом простояла в поселке Новомихайловском, после чего корабль все-таки решили транспортировать по морю на теплоходе "Александр Ткаченко".

Благодаря вместимости теплохода - 12 человек и 58 грузовых машин - "Буран" не поднимали на кране для погрузки. Автопоезда с частями макета самостоятельно заехали в трюм, а по прибытию своим ходом выехали на берег.

- Мы вышли из порта Темрюк 28 июля, - сообщил старший помощник теплохода "Александр Ткаченко" Николай Шевченко. - Были сложности с габаритами груза, не каждый теплоход может такой взять. Наше судно справилось с таким грузом. Позже было объявлено штормовое предупреждение, в результате чего мы 12 часов пережидали шторм.

К прибытию такого габаритного груза, как "Буран", порт "Имеретинский" готов давно. Во время Олимпиады-2014 в нем проходил прием, разгрузка и погрузка крупногабаритных грузов, предназначенных для олимпийских строек.

- Порт "Имеретинский" является универсальным, - рассказал директор портовой инфраструктуры порта "Имеретинский" Эдуард Бурахович. - Мы готовы к приему негабаритных грузов: инфраструктура, подъемные механизмы, коллектив.

Буквально на днях "Буран" окажется в образовательном центре "Сириус", в котором макет станет частью научно-популярной выставки о космосе Парка науки и искусства. Внешний вид и интерьер отсеков корабля будут приведены в полное соответствие с летным образцом. Будет воспроизведена внутренняя отделка, установлено оборудование кабины и кресла, нанесено внешнее защитное атмосферостойкое и влагостойкое лакокрасочное покрытие и знаки принадлежности. Экспозиция откроется в следующем году.