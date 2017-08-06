Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: https://1tulatv.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

1 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Прогресс ул.Юбилейная(частично)

1 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):ул.Шоссейная (частично), общежития санатория «Мыс Видный», ЖЭУ-3 (частично)

1 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):в поселке Головинкаул.Коммунаров, ул.Центральная, ул.Главная

1 августа с 06.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Комсомольская (жилые дома – частично)

1 августа с 08.00 до 16.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): переулок Волжский, ул.Ясная

1 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Белорусская, ул.Просвещения (частично), ул.Ленина (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52