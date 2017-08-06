Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Что нужно сделать для того, чтобы прожить в Сочи? Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

Автор фото: kupi-sochi.ru

Людей, живущих не на трудовой доход, а на доход от сдачи жилья, принято называть рантье. Так вот такая "профессия" в Сочи оказалась очень даже выгодной.

Согласно исследованию, проведённому федеральным порталом "Мир квартир", для того, чтобы безбедно существовать на курорте, достаточно сдать в аренду всего одну комнату. Такая же ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Севастополе и Симферополе. Доход от сдачи одной комнаты превышает прожиточный минимум.

В 20 городах России прожить, не работая, можно, сдавая 2 комнаты. А вот, например, в Мурманске для того, чтобы получить хоть какой-то доход, придётся сдать уже 3 комнаты.