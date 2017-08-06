Что нужно сделать для того, чтобы прожить в Сочи?
Людей, живущих не на трудовой доход, а на доход от сдачи жилья, принято называть рантье. Так вот такая "профессия" в Сочи оказалась очень даже выгодной.
Согласно исследованию, проведённому федеральным порталом "Мир квартир", для того, чтобы безбедно существовать на курорте, достаточно сдать в аренду всего одну комнату. Такая же ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Севастополе и Симферополе. Доход от сдачи одной комнаты превышает прожиточный минимум.
В 20 городах России прожить, не работая, можно, сдавая 2 комнаты. А вот, например, в Мурманске для того, чтобы получить хоть какой-то доход, придётся сдать уже 3 комнаты.
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- Ответить04.08.2017, 22:05интересно... я о таком портале первый раз слышу... на основании чего он делает такие выводы? Скорее всего для скандальной рекламы самого портала :-D
- Ответить03.08.2017, 10:45Глупость .
- Ответить02.08.2017, 16:58Такого бреда не видел нигде. Оказывается, для безбедного существования надо не более 10 тыс.руб.? А зачем тогда газпромовские премии миллионные, зарплаты депутатам сотни тысяч? Дайте чиновникам от власти по 20 тысяч и пусть ведут нас в светлое будущее. Кстати, коммунальные услуги-3-6 тыс.руб.,а на остальные 4-7 тысяч гуляй, ни в чём себе не отказывай.