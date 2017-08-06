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Информация о плановых отключениях электроэнергии в Сочи 2 августа Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

2 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Соболевка (частично);ул.Волжская

2 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№25 - 36,переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушевый №№1-29

2 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Белорусская, ул.Просвещения (частично), ул.Ленина (частично); п.Каменка ул.Батайская, ул.Раевская, С/Т «Родничок», С/Т « Здоровье», С/Т «Медик», С/Т « Подводник», С/Т « Родник 2»; ул.Тимашевская, ул.Темрюкская, ул.Днестровская, ул.Мясникяна; ул. Суздальская

2 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дубравныйул.Мичурина, в селе Каштаны ул.Мичурина; Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, С/О «Рассвет», ул.Пробковая

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52