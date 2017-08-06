Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Полицейские поймали юную парочку, сбежавшую из дома в Ростовской области в Сочи Подростки преодолели около 500 километров пешком и на попутных машинах

Автор фото: http://www.5-tv.ru

Сотрудники полиции и волонтеры по всей Ростовской области искали двоих подростков, которые 31 июля ушли из дома в Каменском районе и не вернулись. Ориентировки распространили в том числе и в соседних регионах. Спустя два дня 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку удалось найти на Черноморском побережье.

«В ходе проведенных поисковых мероприятий несовершеннолетние были найдены в Краснодарском крае на железнодорожной станции «Лазаревское» сотрудниками управления на транспорте по ЮФО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали стражам порядка сами школьники, чтобы преодолеть немаленькое расстояние до Черноморского побережья они шли пешком. Часть дороги удалось проехать на попутном транспорте.

Подростков доставили в отдел полиции, в ближайшее время их поместят в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре, а после передадут законным представителям.



