Пропавшую в лесу Сочи женщину нашли спустя сутки
Женщину, пропавшую в лесу неподалеку от села Марьино Сочи, спасателям удалось отыскать спустя сутки. Поиски местной жительницы одновременно вели несколько служб: спасатели МЧС, Кубань-СПАС, Службы спасения города. К работам также были привлечены кинологи.
«Вчера около 18.30 женщина была обнаружена. Несмотря на то, что 39-летняя сочинка провела сутки в лесу, состояние ее здоровья было удовлетворительное, и в медицинской помощи она не нуждалась», - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели вывезли ее из горно-лесной местности и передали родственникам.
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