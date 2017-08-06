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Пропавшую в лесу Сочи женщину нашли спустя сутки К поисково-спасательным работам были привлечены кинологи

Автор фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Женщину, пропавшую в лесу неподалеку от села Марьино Сочи, спасателям удалось отыскать спустя сутки. Поиски местной жительницы одновременно вели несколько служб: спасатели МЧС, Кубань-СПАС, Службы спасения города. К работам также были привлечены кинологи.

«Вчера около 18.30 женщина была обнаружена. Несмотря на то, что 39-летняя сочинка провела сутки в лесу, состояние ее здоровья было удовлетворительное, и в медицинской помощи она не нуждалась», - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вывезли ее из горно-лесной местности и передали родственникам.