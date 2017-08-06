Отключат ли сегодня фонтаны в Сочи? Каким ожидается празднование дня ВДВ на курорте









Сегодня, 2 августа, во всей России свой профессиональный праздник отмечают Воздушно-десантные войска. Ни для кого не секрет, что в этот день некоторые их представители любят купаться в фонтанах. Будут ли потешать зрителей сочинские десантники? В администрации города рассказали о запланированных мероприятиях на сегодня.

Утром уже состоялся торжественный митинг у памятника погибшим в локальных конфликтах на Цветном бульваре. К виновникам праздника также присоединились школьники и ветераны. Вместе они возложили цветы и венки к памятному знаку, а также почтили минутой молчания погибших. Глава города, Анатолий Пахомов, произнёс следующую речь: "Только сильные смелые здоровые мужчины идут в десантники. Их цель – защита Родины. И именно любовь к своей стране у них самая главная. В России этот праздник всенародный. Я горжусь, что в нашем городе есть такие достойные порядочные мужчины, настоящие воины. Есть такая профессия защищать Родину. И вы ее достойные представители, которые сегодня готовы оказать посильную помощь городу".

Что касается фонтанов, то отключать их сегодня не планируют. Власти города рассчитывают на здравый смысл десантников. Хотя в Краснодаре, например, оставили работающими только два фонтана. Также поступили в Красноярске и Нижнем Новгороде. А в Челябинске и в Ярославле их отключили вовсе.