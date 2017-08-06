Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи сводный хор дельфинов и зрителей споет имениннику «С днем рождения тебя» На курорте отметят 27-летие любимца публики дельфина Пашки

Автор фото: пресс-служба «Сочи Парка»

Любимец публики дельфин Паша 8 августа готовится отметить 27-летние на рабочем месте. В свой день рождение глава большой творческой династии продемонстрирует посетителям дельфинария «Сочи Парка» сложный трюк – сальто назад с ударом хвостом по мишени на пятиметровой высоте.

«Именинника ждет праздничный торт из семги, а всех гостей – флешмоб: на представлении сводный хор дельфинов и зрителей споет традиционное «С днем рожденья тебя!», - обещает пресс-служба «Сочи Парка».

Свою творческую карьеру афалина Пашка в Олимпийской столице начал в прошлом году, объехав до этого с гастролями всю Россию, выступал в Саудовской Аравии, Египте и Турции. Несколько месяцев назад Паша в двенадцатый раз стал отцом и во второй раз – дедом. Все потомки заслуженного артиста тоже радуют зрителей своими выступлениями.