Одно село, санаторий и 7 улиц Сочи сегодня останутся без света

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
Одно село, санаторий и 7 улиц Сочи сегодня останутся без света
Автор фото: http://www.big-radio.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

3 августа  с 08.00 до 17.00  (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Волжская .

3 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№ 25 - 36,переулок Табачный №№ 2 - 32, переулок  Грушевый №№1 - 29

3 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Голубые Дали (частично),ул. Ленина (частично)

3 августа  с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Галицыно, дачи.

3 августа  с 08.00 до 17.00  (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  С/Т  «Теплотехник»

3 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  ул. Адлерская (частично), санаторий «Аврора»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 

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Теги: новости Сочи отключение света 2017
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