Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Одно село, санаторий и 7 улиц Сочи сегодня останутся без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: http://www.big-radio.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

3 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Волжская .

3 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№ 25 - 36,переулок Табачный №№ 2 - 32, переулок Грушевый №№1 - 29

3 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Голубые Дали (частично),ул. Ленина (частично)

3 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Галицыно, дачи.

3 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Теплотехник»

3 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Адлерская (частично), санаторий «Аврора»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52