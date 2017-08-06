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Житель Кубани до смерти напоил своего маленького племянника спиртным Расследование уголовного дела завершено

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В Краснодарском крае в суд передали дело в отношении мужчины, который напоил малолетнего племянника спиртным, в результате чего ребенок умер. Вопиющий случай произошел 13 июня в хуторе Зубов Тбилисского района. 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал в гости к своему родственнику, чтобы выпить с ним.

«Во дворе дома, он предложил малолетнему сыну родственника попробовать алкоголь, а затем распил совместно с ребенком спиртное. После этого мальчик ушел спать, однако алкогольное опьянение вызвало у ребенка рвотный рефлекс, в результате чего во сне наступила его смерть ввиду аспирационной асфиксии», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.