Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Краснодарском крае ожидается удушающая жара Ждать ли скачков на термометре в Сочи

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Сейчас в краевой столице установилась изнуряющая погода. Столбик термометра замер на отметке 390С. Какими будут первые августовские деньки на курорте? Прогноз погоды от ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» г. Сочи.

Скрыться от жары не удастся ни на пляже, ни в горах. На побережье малооблачно, без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +20+250, днем +30+350. Местами до +370С . В горном кластере также малооблачно, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+230, днем +30+350.

Администрация города обращается к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вам следует воздержаться от выходов на улицу. Чаще принимать водные процедуры. Но если выход из дома неизбежен, то на голове должен быть обязательно надет головной убор, а в портмоне должны лежать необходимые лекарства.