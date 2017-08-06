На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Россия – без жестокости к детям! Сочинский цирк превратится в территорию добра На курорте папам и мамам расскажут, как стать ответственными родителями и отказаться от физических методов воспитания













Как стать мамой и папой, о которых мечтает ваш ребенок? Быть терпеливыми, не кричать, всегда слышать своего малыша и видеть в нем только самое лучшее…

Задуматься о воспитания детей и провести анализ своих отношений с подрастающим поколением помогут организаторы акции «Лучший воспитатель – доброта», которая будет проходить в Сочинском цирке 5 и 6 августа в 15.00.

Благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, фойе цирка превратится в интерактивные инсталляции, а также фотозоны, иллюстрирующие, как животные-родители воспитывают своих детенышей. Птица, обучающая птенца летать, представлена как образец терпения, медведица, помогающая медвежонку подняться на дерево, символизирует поддержку и веру в силы ребенка. Эти и другие сцены призывают взрослых задуматься о воспитания ребенка, провести анализ своих отношений с детьми.

«При переходе от одного макета к другому аниматоры предложат родителям найти правильные ответы на то, как нужно вести себя с ребенком в разных ситуациях: когда малыш шалит, когда не слушается, и когда дерется. У каждой инсталляции участники будут голосовать жетонами. В финале ведущий объявит, какой из вариантов оказался самым популярным», - обещают организаторы мероприятия.

Родители также смогут сами поучаствовать в некоторых упражнениях, демонстрирующих, что необходимо ребенку – поддержка, забота, умеренный контроль. К примеру, в инсталляции «Контроль давления» взрослым предложат просунуть воздушный шар в кольцо такого же диаметра. Оказывается, эту простую, на первый взгляд, задачу можно выполнить, только проявив терпение и аккуратность. Все инсталляции будут сопровождаться рассказами о важнейших принципах детско-родительских отношений и диалоговых методах воспитания.

Со всеми экспонатами выставки можно будет сфотографироваться и получить бесплатные снимки на память. Фото участников сразу распечатают и вывесят на стенде. А в финале мероприятия для участников акции разыграют лотерею с ценными призами.

Но самым главным результатом участия станет осознание того, что нет ничего важнее в общении с детьми, чем гуманность и отсутствие жестокости. Ведь ответственный подход к воспитанию есть гарантия счастливого будущего ребенка.

В ходе акции взрослые смогут узнать о возможностях портала для ответственных родителей «Я-родитель», присоединиться к движению «Россия - без жестокости к детям» и выразить свое отношение к насильственным методам воспитания. К движению уже присоединились более 284 тысячи человек, в том числе – известные политики, актеры, музыканты, спортсмены.