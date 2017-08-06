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Кто в Сочи сегодня останется без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

4 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе (частично), СНТ «Прогресс» (частично)

4 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Кирпичная.

4 августа с 08.00 до 16.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Изобильная (частные жилые дома – частично), ул.Лозовая, ул.Саят-Нова, С/Т «Ручеек», ул.Земляничная (частные жилые дома – частично, промбаза Юждорстроя), ул.Транспортная №130 хоз.база санатория «Правда»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52