Кто в Сочи сегодня останется без света

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства
Кто в Сочи сегодня останется без света
Автор фото: https://www.elektro.ru/

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

4 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе (частично), СНТ «Прогресс» (частично)

4 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Кирпичная.

4 августа  с 08.00 до 16.00  (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Изобильная (частные жилые дома – частично), ул.Лозовая, ул.Саят-Нова, С/Т «Ручеек», ул.Земляничная (частные жилые дома – частично, промбаза Юждорстроя), ул.Транспортная №130  хоз.база санатория «Правда»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

 

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Теги: новости Сочи отключение света 2017
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