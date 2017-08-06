Из-за неотложных работ 7 улиц Сочи на несколько часов остались без света

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
Из-за неотложных работ 7 улиц Сочи на несколько часов остались без света
Автор фото: http://start.sampo.ru

Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

4 августа с 14.30 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Революции, переулок Революции, ул. Жемчужная, переулок Ереванский, ул.Ромашек, ул.Калинина, ул.Молокова, центр гемодиализа, стоматологическая поликлиника №2, лицей РУДН, пожарная часть №13, детский сад №92

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света Адлер
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