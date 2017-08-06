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Письмо из прошлого. Житель Праги получил послание из Сочи спустя 28 лет Стоит ли опять во всём винить Почту России пока не известно

Автор фото: Винегрет

Те, кто жалуются на то, что им приходится ждать свои письма и посылки неделями, а то и месяцами, после прочтения этой новости, должны успокоиться. Вчера житель Чехии Иван Гануш получил письмо, которое шло до указанного адреса 28 лет. Теперь этот рекорд официально зарегистрирован.

Мужчина рассказал, что письмо было адресовано его ныне покойной матери. Отправитель - Павликовская Наталья Борисовна. Женщины познакомились во время отдыха пражской семейной пары в Сочи. С тех пор часто переписывались и созванивались.

И вот поздравительная открытка, отправленная в 1989 году, со следующим текстом: «Дорогая Верочка. Сердечно поздравляем с 8 марта. Желаем отличного здоровья, счастья, благополучия, светлых и радостных дней. Обнимаю. Большой привет Богумилу» - наконец-то дошла до места назначения. Но получить смог её уже только 64-летний сын Веры, Иван Гануш, сообщают на сайте "Винегрет". Он рассказал, что читал письмо с замиранием сердца.

После прочтения мужчина всё-таки решил ответить Наталье Борисовне. Составить письмо на русском языке ему помогли студенты ВУЗа, где он работает. Остаётся надеяться на то, что оно дойдёт до получателя в короткие сроки.