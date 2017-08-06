На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи впервые пройдут соревнования по флоубордингу В них примут участие около 30 спортсменов из России и Белоруссии





Сочи впервые станет местом проведения соревнований по флоубордингу. Третий этап чемпионата России пройдет сегодня на территории курорта «Имеретинский», в котором примут участие около 30 спортсменов из России и Белоруссии. Победители чемпионата будут определены в конце 2017 года, спортсмены с наилучшими результатами по итогам всех стартов сезона войдут в состав национальной сборной по флоубордингу, которая в 2018 году впервые в истории соревнований примет участие в международных чемпионатах по этому виду спорта.

«В чемпионате России по флоубордингу принимают участие спортсмены двух возрастных категорий – юниоры (7-16 лет) и взрослые (от 16 лет и старше). Спортсменам предстоит за ограниченное время (одна минута) продемонстрировать мастерство владения доской в двух дисциплинах – Stand Up и Bodyboard. Судьи будут оценивать спортсменов по 10-балльной шкале, при этом будут учитываться такие параметры как степень сложности, инновационность, прогрессивность и разнообразие маневров, а также скорость, сила и плавность выполнения элементов программы», - сообщают организаторы мероприятия.

Судить соревнования будут представители российской федерации флоубординга. В их числе один из самых опытных райдеров страны Аким Меркулов, серебряный призер чемпионата России по флоурайду WSC-2016, тренер клуба Wake People Sochi, расположенного на курорте «Имеретинский».