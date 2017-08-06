Шесть погибших туристов. Россияне стали отказываться от отдыха в Абхазии Из-за падения популярности гостиницы соседней республики начали снижать цены

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Абхазия стремительно теряет туристическую привлекательность. По сравнению с прошлым годом численность российских туристов сократилась практически на 40 процентов. Первый спад был зафиксирован после того, как два брата напали на группу туристов и убили одного из россиян. Затем о небезопасном отдыхе в соседней республике заговорили, когда разбился легкомоторный самолет, совершавший прогулочный полет. Погибли 44-летний пилот из Самары, и два туриста из Московской области: 30-летний мужчина и 11-летняя девочка. Однако настоящим потрясением для россиян стала трагическая гибель двух жительниц из Санкт-Петербурга во время взрывов на складе боеприпасов. Число пострадавших достигло 60 человек.

- Аннулировано не более десятка заявок, однако в то же время продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%. Все задаются справедливым вопросом: почему конные маршруты и сероводородные ванны расположены вблизи склада боеприпасов? Туристов изумляет, как такое вообще возможно. Скорее всего, отказы продолжатся и сегодня, - констатируют в Российском союзе туриндустрии.

Из-за падения популярности абхазские гостиницы начали снижать цены на отдых. Теперь приезжие могут отдохнуть в отеле у моря с трехразовым питанием за 1,5 тысячи с человека в сутки. Но, несмотря на демпинг, туристы предпочитают дешевизне безопасность и выбирают другие курорты для отпуска.