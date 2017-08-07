На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Экстренное предупреждение. В Сочи будет очень жарко Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу

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В ближайшие несколько дней в Сочи будет очень жарко. По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю днем с 7 по 9 августа столбики термометра на курорте и в регионе в целом поднимутся от 37 до 39 градусов.

«В ближайшие сутки с 18 часов 06 августа до 18 часов 07 августа. Переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь. Возможна гроза. Температура воздуха ночью 20 - 25 градусов выше нуля, днем 30 - 35 тепла», - уточняют в ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.