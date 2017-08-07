На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс купил в Сочи «жидкий утюг» Председатель правления корпорации пообещал рекламировать этот товар за 50%-ную скидку

Автор фото: Образовательный центр «Сириус»

Глава Роснано Анатолий Чубайс на закрытии технологического молодежного форума «Нанограда», проходящего на базе образовательного центра «Сириус», приобрел спрей для разглаживания одежды.

- Пиджак, например, могу я разгладить? В командировках было бы удобно, - поинтересовался перед покупкой приглянувшегося ему товара Анатолий Чубайс.

- Это жидкий утюг. Распыления одного флакона хватит, чтобы «погладить» тот же пиджак несколько раз. В поездках действительно помогает, - парировала студентка второго курса Высшей школы экономики Анастасия Аминова.

Заплатить за товар можно было принятой на научной ярмарке валютой - нанокотиками. Заработанных в качестве эксперта на форуме денег председателю правления корпорации не хватило. Поэтому ему пришлось просить о скидке в 50% с обещанием того, что он будет рекламировать данную продукцию. Для школьников это было предложение, от которого невозможно отказаться.

Участники «Нанограда» представили свои идеи и вполне конкретные вещи, созданные с помощью нанотехнологий. В финал форума попали пять проектов, которые, по мнению экспертов, после определенный доработки способны выйти на уровень технологических стартапов. В мероприятии принимали участие 270 школьников из 26 регионов РФ, сообщает ТАСС.