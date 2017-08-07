На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Кто в Сочи сегодня останется без света Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

Автор фото: https://novayagazeta-ug.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

7 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс Барановское шоссе, тепличный комбинат

7 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Пластунка ул.Леселидзе (частично), СНТ «Победа», С/Т «Предгорье»

7 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Урожайная, ул.Ворошиловоградская, ул.Блинова, ул.Кутаисская, в/ч№26416; ул.Кирпичная, ул.Щорса, ул.Гастелло (частично), ул.Ленина (частично), сбербанк ул.Гастелло №5.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52