Кто в Сочи сегодня останется без света

Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение
Кто в Сочи сегодня останется без света
Автор фото: https://novayagazeta-ug.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

7 августа  с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке  Дагомыс Барановское шоссе, тепличный комбинат

 7 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  в селе Пластунка ул.Леселидзе (частично), СНТ «Победа», С/Т «Предгорье» 

 7 августа  с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Урожайная, ул.Ворошиловоградская, ул.Блинова, ул.Кутаисская,  в/ч№26416; ул.Кирпичная, ул.Щорса, ул.Гастелло (частично), ул.Ленина (частично), сбербанк ул.Гастелло №5.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: новости Сочи отключение света 2017
Комментарии
  • 0