На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи у нелегальных таксистов будут конфисковывать машины? В администрации курорта уверены, что введение такой нормы кардинально повлияет на борьбу с перевозчиками без лицензии

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Власти Сочи предлагают конфисковывать машины у таксистов без лицензии, неоднократно нарушающих действующее законодательство. Штрафы, которые сегодня платят нелегальные перевозчики составляют всего1,5 - 2,5 тысячи рублей. Такие суммы не способны «напугать» нарушителей и кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

- Мы считаем, что введение в КоАП РФ такой нормы, как конфискация транспортного средства при повторном нарушении в части осуществления пассажирских перевозок легковыми такси без разрешения, могло бы кардинально повлиять на борьбу с нелегальными перевозчиками, - озвучил позицию мэрии Сочи директор департамента транспорта и связи администрации Сочи Юрий Усачев, выступая на V Международном евразийском форуме «Такси».