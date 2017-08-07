В Сочи у нелегальных таксистов будут конфисковывать машины?

В администрации курорта уверены, что введение такой нормы кардинально повлияет на борьбу с перевозчиками без лицензии
В Сочи у нелегальных таксистов будут конфисковывать машины?
Автор фото: http://taxilife.ru

Власти Сочи предлагают конфисковывать машины у таксистов без лицензии, неоднократно нарушающих действующее законодательство. Штрафы, которые сегодня платят нелегальные перевозчики составляют всего1,5 - 2,5 тысячи рублей. Такие суммы не способны «напугать» нарушителей и кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

- Мы считаем, что введение в КоАП РФ такой нормы, как конфискация транспортного средства при повторном нарушении в части осуществления пассажирских перевозок легковыми такси без разрешения, могло бы кардинально повлиять на борьбу с нелегальными перевозчиками, - озвучил позицию мэрии Сочи директор департамента транспорта и связи администрации Сочи Юрий Усачев, выступая на V Международном евразийском форуме «Такси». 

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Теги: новости Сочи нелегальные таксисты конфискация авто
Комментарии
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    Егор
    07.08.2017, 11:06
    Уху ели чтоль ,господа ? Никоим образом не хочу оправдывать нелегалов ,но частную собственность никто не отменял . Или это тема Собянина ,выливающаяся из реновации и видоизменяется под конфискацию собственности (авто)? Такие "дальновидные"решения далеко могут зайти .