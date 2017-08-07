На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Температура воздуха в Сочи сегодня поднимется до опасных отметок На курорте объявлено экстренное предупреждение

Автор фото: http://www.allufa.ru

В Сочи продолжает действовать экстренное предупреждение из-за жары. Сегодня столбики термометров поднимутся до 39 градусов, что может негативно сказаться на здоровье людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этой категории граждан не рекомендуется долго находиться на улице и использовать головные приборы при передвижении по городу.

Более того, в соответствии с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8-10 августа на территории края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокая пожароопасность 4 класса сохранится на большей части края, включая Черноморское побережье.



В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Сочи рекомендуется быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру «010», напоминают спасатели.