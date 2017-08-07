На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Андрей Григорьев-Апполнов прервал молчание после смерти старшей сестры в Сочи Певец признался, что до сих пор не может прийти в себя

Автор фото: https://www.facebook.com/andrey.grigoryevappolonov

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов после смерти сестры Юлии не давал никаких комментариев относительно произошедшего больше двух недель. После долгого молчания он вышел на связь с поклонниками и признался, что до сих пор не может прийти в себя. Его жизнь разделилась на две половины: до трагедии и после.

«Умерла моя единственная и любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась. Очень многие из вас наверняка теряли родных и близких. И я вот на протяжении двух недель не могу прийти в себя», - поделился переживаниями певец на своей странице в «Фейсбуке».

Артист добавил, что несмотря на свое горе, он планирует вернуться к публичной жизни. Это позволит ему немного отвлечься от трагедии.

Старшая сестра рыжего из «Иванушек» скончалась в своем доме в Сочи на 52-м году жизни 22 июля. Причиной смерти медики назвали приступ астмы, с которым женщине не удалось справиться самостоятельно. По роковой случайности рядом с ней в этот момент никого не оказалось. Супруг Юлии - Андрей Григорьев-Апполонов-младший - находился в Москве, а брат - с семьей на отдыхе в Праге. Долгое время Юлия была связанна с концертной деятельностью музыкального коллектива, так как занималась подбором костюмов. Для группы трагическая новость стала второй за меньше чем месяц. 29 июня в одной из больниц Москвы скончался экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев.