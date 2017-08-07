На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи утонул отдыхающий из Чечни Еще одного любителя водных процедур удалось спасти













За минувшие выходные спасатели несколько раз приходили на помощь отдыхающим в Сочи туристам. Утром 5 августа им сообщили, что в районе пляжа «Приморский» в море ушел купаться нетрезвый молодой человек и на берег не вернулся. Спасатели-водолазы ЮРПСО МЧС обследовали место происшествия и обнаружили утонувшего парня в толще воды. Им оказался 27-летний житель Чечни.

Тем временем вторая смена мчалась в другой конец городе, где требовалась помощь мужчине, находившемуся на крыше одноэтажного дома. Гостя курорта эвакуировали и передали сотрудникам полиции. Поскольку 36-летний мужчина был в неадекватном состоянии, он не смог объяснить свой поступок.

Вечером этого же дня сотрудники ЮРПСО вывели из леса заблудившихся отдыхающих из Московской области. Семейная пара с 8-летним сыном заблудилась при подъеме из Агурского ущелья на г. Ахун и не могла найти нужную тропу. В течение часа спасатели обнаружили туристов и вывезли их в населенный пункт.

«06 августа в 08.00 дежурная смена выехала в район с. Ореховка для оказания помощи мужчине, страдающему сахарным диабетом. Как выяснилось, двое местных жителей накануне отправились на левый берег р. Сочи на отдых и утром одному из них стало плохо – он начал терять сознание. Товарищ незамедлительно вызвал врачей и спасателей. Сотрудники МЧС транспортировали пострадавшего через реку, где его уже ждала «скорая», - сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Несколькими часами позже эвакуация на реке Сочи осуществлялась уже в черте города. Звонок в службу спасения поступил от очевидцев, наблюдающих на островке парня, который не подавал признаков жизни. По утверждению некоторых наблюдателей, молодой человек едва не захлебнулся в воде. Несмотря на то, что видимых повреждений на пострадавшем не было, его передали врачам. Запах алкоголя от 21-летнего жителя Луганской области не чувствовался, однако сознание его было неясным.

Позже сотрудники МЧС спешили уже к жителю Сочи, который получил травму спины во время прохождения по ущелью в районе экскурсионного объекта «Белые скалы». Мужчина прыгнул в реку и сильно ударился спиной о поверхность воды. Товарищи вытащили его на скальную «полочку» и позвонили в МЧС.

Чтобы эвакуировать сочинца к тропе, его зафиксировали в вакуумных носилках и подняли из каньона. Затем пострадавший был передан врачам.