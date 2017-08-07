На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи самую креативную команду ждет приз в 500 тысяч рублей Такого масштабного проекта в сфере CММ-технологий в России еще не было

В Сочи состоится крупное интерактивное обучающе-практическое мероприятие в сфере российского интернет-маркетинга. Здесь 23 августа в атмосфере южных солёных ветров и тёплого моря соберутся более 500 человек: маркетологи, бизнесмены, PR-менеджеры, блогеры, digital-директора или те, кто хотят освоить эти профессии. Ежедневно самые востребованные спикеры будут повышать экспертность и ценность каждого участника, погружая в бездну знаний о продвижении в Интернете.

В программе мероприятия Вас ждет:

- насыщенная программа из 120 лекций, где ты сам заранее выбираешь контент, который тебе нужен - не важно, новичок ты или профи. Дополнительно все записи лекции будут отправлены на почту;

- исключительная возможность попасть на закрытые встречи со спикерами, ценность консультации которых измеряется шестизначными цифрами;

- нетворкинг-сессии, где можно найти партнера, работодателя, исполнителя и единомышленников;

- баттлы между спикерами и блогерами: на сцене они выяснят, кто из них круче в той или иной теме;

- уникальный SMM-квест: путешествие по самым популярным локациям Сочи, включая олимпийские объекты;

- эксклюзивная игра «FollewerHunter»;

- ведущие мероприятия - телезвёзды и популярные блогеры;

- ежедневная утренняя тренировка со спортивными блогерами;

- прыжки с самого длинного подвесного моста в Европе, вечеринка у бассейна, гонки на Формуле-1 и другие развлечения.

Все гости будут жить в Олимпийском парке на первой линии. Все участники будут разделены на команды, каждая из которых займётся реальной раскруткой именитых брендов в социальных медиа. Команда, продемонстрировавшая самый эффективный и креативный кейс, заберёт денежный приз - 500 000 руб.

Для жителей Сочи – организаторы подготовили предложение без проживания.