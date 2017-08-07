На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Обед на двоих. В Сочи кошки ежедневно делятся едой со змеей Видео о том, как домашние животные трапезничают с рептилией, набирает популярность среди пользователей социальных сетей

Автор фото: https://vk.com/info_sochi

История о сочинском гостеприимстве, рассказанная одной из местных жительниц пришлась по душе большому количеству пользователей социальных сетей. Девушка поведала, что благодаря ее гостеприимной маме змеи уже давно стали постоянными гостями их двора. К ним все привыкли и появление хладнокровных уже не наводит ужаса на домочадцев.

«А в этом году одна змея вообще обнаглела и стала ползать к маме кушать, причем строго в определенное время. И если мама опаздывает, то она подкидывает кормушку и ждет еды. Коты тоже привыкли и делятся с ней из своей поилки. Сегодня вот была окрошка на обед», - написала в социальной сети Мария Пономарева.

В подтверждение своих слов жительница Сочи выложила видео, где кот и змея спокойно обедают вдвоем из одной миски. Однако не только змеи наносят визиты гостеприимных хозяевам. Ночью по их участку семьями бегают еноты и ежи.

А тем временем, пользователи соцсетей пытаются разобраться, коты действительно делят свой обед со змеей или на кадрах запечатлена ящерица.