Ждать ли скачков на термометре в Сочи

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Плановые отключения электроэнергии в Сочи 8 августа Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

8 августа с 01.00 до 05.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Урожайная № 71/2.

8 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):: ул.Кирпичная, ул.Щорса,ул.Гастелло (частично), ул.Ленина (частично), сбербанк Гастелло 5; ул.Попова (частично), ул.Таврическая (частично);ул.Энергетиков, Адлерская птицефабрика

8 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): санаторий «Горный Воздух», санаторий «Магадан», в поселке Лоо и поселке Горный Воздух ул.Декабристов, ул.Бризовая, ул.Енисейская, ул.Пейзажная,ул.Мартовская, ул.Таганрогская

8 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Турист» по ул.Пятигорская, СДТ «Сокол», жилые дома в районе ул.Пятигорская № 70а; ЖСК «Велена», Сочинский государственный университет

8 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дубравныйул.Мичурина, в селе Каштаны ул. Мичурина; ул.Шоссейная (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52