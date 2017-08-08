Ждать ли скачков на термометре в Сочи

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В дома жителей четырех сочинских поселков и двух микрорайонов вернулась вода Из-за утечки на водоводе холодного водоснабжения остались 6 тысяч человек

Автор фото: отдел общественных связей «Сочиводоканала»

В Сочи накануне вечером из-за повреждения на магистральном водоводе на улице Медовая была остановлена водонасосная станция №2 Адлерского района.

«Временно без воды остались жители поселков Хоста, Кудепста, села Раздольное, микрорайонов Мацеста, Бытха, в Адлере - улиц: Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная (частный сектор), Троицкая», - сообщили в отделе общественных связей «Сочиводоканала».

Аварийно-ремонтные работы на водоводе, в которых принимали участие восемь человек и две единицы техники, завершились в 00:30 8 августа.

Повреждение водовода произошло в районе возведения жилого комплекса «Курортный». Предыдущий прорыв водопровода спровоцировал выброс в море грязной питьевой воды с примесью грунта и земли. Гейзер черной воды, выбившийся из-под гальки на пляже, серьезно напугал отдыхающих здесь туристов.