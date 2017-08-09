В центре Сочи сегодня не будет света

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства
В центре Сочи сегодня не будет света
Автор фото: http://vi.ill.in.ua

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

9 августа с 08.00 до 17.00  (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  ул. Роз дома №№ 54,56,частный сектор ул.Московская (частично), магазины, офисы по ул. Московскойпереулок Лесной (частично)

9 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомысул.Ленинградскаяул.Гайдара, отделение полиции №2522761, вневедомственная охрана

9 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Ленина №№212, 218, 204,переулок Фабричный

9 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в  поселке Дубравный ул.Мичурина, в селе Каштаны ул. Мичурина; школа № 3, д/с №36,  ул.50 лет СССР (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

 

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Теги: новости Сочи отключение света 2017
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