Путин в Сочи поужинал с жительницей Ижевска, которой подарил путевку на море
Владимир Путин в Сочи встретился в своей резиденции Бочаров Ручей с семьей жительницы Удмуртии, которой вручил в качестве подарка на день рождение путевку на море. Прежде всего, глава государства поинтересовался условиями, в которых отдыхает Анастасия Вотинцева с сыном и сестрой с двумя детьми.
- Тяжеловато после нашего климата, но шикарно все. Прекрасные номера, Комфортное проживание. Мы не знаем, какими словами описать, как мы счастливы. Мы просто попали в рай, - поделилась впечатлениями с президентом женщина.
Владимир Путин также поинтересовался, как продвигается решение квартирного вопроса семьи Вотинцевой.
«Пока на месте все стоит, ничего конкретного не говорили», - ответила женщина. Президент был удивлен, поскольку новый дом явно был готов к заселению. Он в очередной раз заверил, что все будет нормально и семья обязательно въедет в новое жилье.
Напомним, в ходе прямой линии в июне жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Глава государства поручил до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Вотинцевой. А позже при личной встрече российский лидер подарил женщине на день рождение путевку в Сочи на всю семью.
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