На Черном море туристы преодолевают тонны зловонной грязи на пути к воде (видео)

По утверждению очевидцев на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»
На Черном море туристы преодолевают тонны зловонной грязи на пути к воде (видео)
Автор фото: http://bloknot-krasnodar.ru

Отдыхающим на Черноморском побережье туристам ежедневно приходится преодолевать несколько метров по непроходимым болотам с жутко неприятным запахом. 

«Вот так вот люди в Анапе пробираются к воде, чтоб искупаться в море. Пахнет, как в коровнике!», – комментирует происходящее на видео автор ролика.  

Однако оптимизма оператор не теряет. Смеясь он добавляет, что туристам, шагающим к пляжу вопреки всему, вряд ли удастся отмыться от плотной и неприятно пахнущей жижи. Видимо, желание окунуться в воды Черного моря гораздо сильнее перспективы приобрести запах «коровника».   

Данная запись стала достоянием общественности благодаря жительнице Анапы Марина С., которая выложила ее на своей страничке в одной из соцсетей, сообщает «Блокнот Краснодара». 

  

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Теги: новости Сочи Отдыхающие в Анапе воняет как в коровнике
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