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На Черном море туристы преодолевают тонны зловонной грязи на пути к воде (видео) По утверждению очевидцев на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Автор фото: http://bloknot-krasnodar.ru

Отдыхающим на Черноморском побережье туристам ежедневно приходится преодолевать несколько метров по непроходимым болотам с жутко неприятным запахом.

«Вот так вот люди в Анапе пробираются к воде, чтоб искупаться в море. Пахнет, как в коровнике!», – комментирует происходящее на видео автор ролика.

Однако оптимизма оператор не теряет. Смеясь он добавляет, что туристам, шагающим к пляжу вопреки всему, вряд ли удастся отмыться от плотной и неприятно пахнущей жижи. Видимо, желание окунуться в воды Черного моря гораздо сильнее перспективы приобрести запах «коровника».

Данная запись стала достоянием общественности благодаря жительнице Анапы Марина С., которая выложила ее на своей страничке в одной из соцсетей, сообщает «Блокнот Краснодара».