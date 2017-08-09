На Черном море туристы преодолевают тонны зловонной грязи на пути к воде (видео)
Отдыхающим на Черноморском побережье туристам ежедневно приходится преодолевать несколько метров по непроходимым болотам с жутко неприятным запахом.
«Вот так вот люди в Анапе пробираются к воде, чтоб искупаться в море. Пахнет, как в коровнике!», – комментирует происходящее на видео автор ролика.
Однако оптимизма оператор не теряет. Смеясь он добавляет, что туристам, шагающим к пляжу вопреки всему, вряд ли удастся отмыться от плотной и неприятно пахнущей жижи. Видимо, желание окунуться в воды Черного моря гораздо сильнее перспективы приобрести запах «коровника».
Данная запись стала достоянием общественности благодаря жительнице Анапы Марина С., которая выложила ее на своей страничке в одной из соцсетей, сообщает «Блокнот Краснодара».
- 0