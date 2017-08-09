Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

Ночь под метеоритным дождем в горах Сочи Сочинцы и отдыхающие здесь туристы смогут увидеть падение звезд на высоте 1600 метров

Автор фото: http://babruysk.by

Оказаться в месте, где до звезд можно достать рукой, и увидеть своими глазами, как падают звезды, - мечта каждого романтика. В ночь с 12 на 13 августа эту мечту можно легко воплотить в реальность, отправившись в горы Сочи. На высоте 1600 метров все желающие увидят невероятно красивый и яркий метеорный дождь лета. Падающие звезды – «росчерки» Персеиды - будут видны раз в две-три минуты. Согласитесь, самое время загадывать желания.

Для удобства туристов на курорте «Роза Хутор» будет разбит палаточный лагерь.

«В нем можно не только установить собственную палатку при ее наличии, но и снять уже имеющуюся. В таком случае организаторы «Звездопада» обеспечат и спальник. Помимо палаток на площадке установят телескопы, будут работать кафе и звучать музыка. Здесь также организуют различные мастер-классы», - уточняют в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Горный лагерь откроется в час дня 12 августа. Начиная с этого момента появится возможность установить свою палатку или выбрать место уже в имеющейся. Принимать всех желающих лагерь будет до 20:00, позже добраться до него будет невозможно. Фестиваль завершится 13 августа после полудня.