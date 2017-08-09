Первый ежегодный турнир по силовым видам спорта «СПАРТАК» в фотографиях В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-любителей из нескольких российских городов





























































































































































































































В Сочи в минувшие выходные прошел первый ежегодный турнир по силовым видам спорта «СПАРТАК». Продемонстрировать свое мастерство в тренажерном зале фитнес-клуба «Парк Горького» и получить подарки от многочисленных спонсоров мероприятия в Сочи пожелало более 50 спортсменов-любителей из нескольких российских городов. Подробный материал о спортивном празднике и интервью с победителями вы сможете прочитать, следуя по ссылке.

Но как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы предлагаем вам посмотреть на самые яркие моменты соревнования железной воли и богатырской силы.