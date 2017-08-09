Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По следам фестиваля. Сочи попрощался с Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана (фото) Жара на курорте не помешала поклонникам джаза насладиться любимой музыкой



















































Как и ожидалось, в этом году Игорь Бутман пригласил на фестиваль музыкантов различных стилей джаза. Открывал праздник джазовый парад на площади морского порта, который собрал много зрителей.

Не менее зрелищным получилось выступление звезды британского соула Тони Момрелля (Великобритания). Певец, успевший поработать за последние несколько лет с крупнейшими звездами – Шадэ, Уитни Хьюстон, сэром Элтоном Джоном, Селин Дион, Гвен Стефани, с первых минут влюбил в себя публику. Под зажигательные ритмы любимой музыки зрители не могли усидеть на месте и танцевали прямо в проходах Зимнего, несмотря на просьбы служителей театра не нарушать порядок. Но, когда со сцены крикнул: «Давайте танцевать!» сам Тони, в пляс пустились все поклонники его таланта, особенно девушки.

Весьма интересным получилось выступление Башкирского джазового оркестра. Исполнитель в волчьей шкуре сумел искусно соединить башкирские и джазовые мотивы, которые исполнялись на духовом народном инструменте

Сам Игорь Бутман выступал здесь в разных составах, в том числе и со своим Московским джазовым оркестром. Большой отклик публики вызвал проект Игоря Бутмана «Butman in Rock» при участии Олега Аккуратова, где прозвучали кавер-версии известных рок-композиций.

Ожидаемым было выступление певицы Патти Остин (США). Она пела репертуар Эллы Фицжеральд и рассказывала про ее жизнь. Звучали песни, ставшие классикой джаза.

А вот выступление басистки Ник Уэст и ее группы меломаны приняли неоднозначно. Кто-то аплодировал и пританцовывал, а кто-то ждал проявления большей мелодичности в музыке. Но видимо фанк в исполнении Ник Уэст – это, прежде всего ритм, а мелодия не так важна.

На фестивале выступили и другие коллективы: Сочинский джазовый оркестр, оркестр Арцаха, Органик трио и другие. Это был настоящий праздник для любителей джаза!