Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Плановые отключениях электроэнергии в Сочи 10 августа Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

10 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Просвещения (частично),ул.Гоголя.

10 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул ул.Кошмана, ул.Кубанская, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, комплекс «Шахэ», форелевое хозяйство

10 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Ореховка

10 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Турист» по ул.Пятигорская, СДТ «Сокол», жилые дома в районе ул.Пятигорская № 70а; ул.Альпийская (частный сектор), ул.Виноградная(частично), ул.Цурюпы (частично)

10 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): переулок Гуковский № 6

10 августа, 11 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе(частично), ул.Глазунова(частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52