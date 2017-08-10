В Сочи объявлена чрезвычайная пожароопасность
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится практически во всех районах Краснодарского края до 13 августа, поэтому спасатели убедительно просят жителей и гостей Сочи быть максимально бдительными.
- Туристам следует соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе. В случае возникновения ЧС звонить с мобильного 010, - напоминают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, два дня назад мэр Сочи порекомендовал на время ограничить доступ туристов в нацпарк.
- 0