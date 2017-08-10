Во время катания на гидроцикле на Черном море пострадала 13-летняя москвичка

Со множеством серьезных травм и ранений школьницу доставили в больницу
Во время катания на гидроцикле на Черном море пострадала 13-летняя москвичка
Автор фото: http://accomodationsdestin.com

На Кубани следственные органы пытаются выяснить, как несовершеннолетняя девочка оказалась за рулем гидроцикла и получила множественные ранения и травмы во время катания по морю.  

«В среду, 9 августа, на территории пансионата «Солнечный берег» в Геленджике 13-летняя девочка из Москвы каталась на гидроцикле. В какой-то момент школьница не справилась с управлением и вылетела на берег, - сообщают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

С полученными множественными ранениями и травмами москвичка была доставлена в хирургическое отделение городской больницы Геленджика.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

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