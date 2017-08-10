В Сочи снесли более 800 рекламных конструкций В черном списке комитета по наружной рекламе курорта еще десятки щитов, указателей, растяжек и баннеров

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

С начала года в Сочи снесли более 800 незаконных рекламных конструкций. В черном списке комитета по наружной рекламе Сочи еще десятки щитов, указателей, растяжек и баннеров. Так, сразу две самовольно установленные рекламные конструкции были обнаружены в кафе «Агава».

«Уведомление и предписание на демонтаж рекламы руководство получило несколько месяцев назад, но нарушения не исправили. Сегодня сотрудники администрации и специалисты отдела исполнения административного законодательства напомнили предпринимателям, что штрафы за нарушение закона о рекламе доходят до миллиона рублей», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Для того, чтобы не попасть в черный список владельцы наружной рекламы обязаны получить разрешение и включить объект в схему размещения рекламных конструкций города, где будет указано ее точное место и характеристики.

В ближайшем будущем схема будет готова и на ее основании в начале 2018 года администрация начнет проводить торги на размещение наружной рекламы. Часть конструкций будет усовершенствована. За разрешением на размещение стоек и перетяжек предприниматели могут обращаться в комитет по наружной рекламе города. Появятся медиа-фасады, медиа-экраны, которые не будут выбиваться из архитектурного облика курорта. Откажется город и от баннеров на фасадах. Продлевать договоры на такой вид рекламы уже не будут.

Ежедневная работа продолжается. Многим нарушителям закона о рекламе назначен реальный - миллионный штраф.