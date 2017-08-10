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Инвестор проблемных ЖК в Сочи признан банкротом Эксперты рынка недвижимости полагают, что застройщик изначально не планировал выполнять обязательства перед дольщиками

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Решением Арбитражного суда Краснодарского края инвестор проблемных домов концерна «Вант» признан банкротом. Это означает, что сочинское ООО «Финансово-строительная группа «Корпорация» не способно исполнить взятое на себя обязательства по достройке проблемных домов ростовского концерна «Вант».

Инициатором иска о несостоятельности выступила компания «Интерпроект» и санаторий «Беларусь», поскольку «Корпорация» задолжала им более 58 миллионов рублей.

Напомним, строительство ЖК «Ямайка», «Ареда-7», «Бриз» и «Эдельвейс» в Сочи остановилось в 2008 году из-за финансовых проблем инвестора. Кроме этого, данные новостройки возводились без разрешения на строительство.

Обязательство достроить дома «Ванта» в 2012 году взяла на себя «Корпорация». Строительная компания должна была сдать объекты не позднее 2016 года. Для того, чтобы помочь застройщику муниципальная и краевая власти обещали обеспечить стройплощадки инфраструктурой и содействовать узакониванию жилых комплексов. Более того, в 2013 году из бюджета края по программе «Жилище» для объектов «Ванта» было выделено 120 миллионов рублей. Однако эти средства не были освоены, так как застройщик не смог предоставить проектную документацию по объектам инфраструктуры.

Эксперты рынка недвижимости не исключают, что «Корпорация» вообще не планировала выполнять взятые на себя обязательства перед дольщиками.

«Возможно, объектом интереса ФСГ были бюджетные средства, выделенные для проблемных домов в Сочи. За счет этих средств застройщик хотел решить какие-то свои вопросы», - озвучил свою точку зрения топ-менеджер одной из сочинских строительных компаний изданию «Коммерсант».

Теперь более 1,2 тысячей дольщиков концерна «Вант» вновь потеряли надежду получить ключи от квартиры в Сочи.