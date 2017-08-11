Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Кто в Сочи сегодня останется без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

11 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе (частично),ул.Глазунова(частично)

11 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Петрозаводская (частично),ул.Банановая (частично); ул.Кирпичная, ул.Щорса, ул.Гастелло (частично), ул.Ленина (частично), сбербанк ул.Гастелло№5

11 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): частные жилые дома по переулку Рахманинова (частично), ): частные жилые дома по ул.Пирогова (частично); ул. Донская 98, 100, 102, 104, 106

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52