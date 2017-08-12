В Сочи открылась выставка-ярмарка «Дары солнечного Таджикистана»

В открытых павильонах желающие могут купить дыни, виноград и персики от производителей этой солнечной страны
В Сочи открылась выставка-ярмарка «Дары солнечного Таджикистана»
Автор фото: http://doctor.kz

Выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции Таджикистана заработала сегодня на Южном моле морского порта Сочи. В течение трех дней сочинцы и гости курорта по доступным ценам смогут приобрести овощи и фрукты непосредственно от производителей этой страны. Лидерами продаж по обыкновению уже стали  дыни, виноград, персики, яблоки, груши, абрикосы и сухофрукты.

Выставка-продажа  продлится до 13 августа. Работает импровизированный среднеазиатский базар с 08.00 часов до 22.00 часов. 

 

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Теги: новости Сочи выставка-ярмарка «Дары солнечного Таджикистана»
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