В Сочи открылась выставка-ярмарка «Дары солнечного Таджикистана»
Выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции Таджикистана заработала сегодня на Южном моле морского порта Сочи. В течение трех дней сочинцы и гости курорта по доступным ценам смогут приобрести овощи и фрукты непосредственно от производителей этой страны. Лидерами продаж по обыкновению уже стали дыни, виноград, персики, яблоки, груши, абрикосы и сухофрукты.
Выставка-продажа продлится до 13 августа. Работает импровизированный среднеазиатский базар с 08.00 часов до 22.00 часов.
- 0