Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи открылась выставка-ярмарка «Дары солнечного Таджикистана» В открытых павильонах желающие могут купить дыни, виноград и персики от производителей этой солнечной страны

Автор фото: http://doctor.kz

Выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции Таджикистана заработала сегодня на Южном моле морского порта Сочи. В течение трех дней сочинцы и гости курорта по доступным ценам смогут приобрести овощи и фрукты непосредственно от производителей этой страны. Лидерами продаж по обыкновению уже стали дыни, виноград, персики, яблоки, груши, абрикосы и сухофрукты.

Выставка-продажа продлится до 13 августа. Работает импровизированный среднеазиатский базар с 08.00 часов до 22.00 часов.