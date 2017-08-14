В Сочи появился новый формат проведения тимбилдинга (фото) Большие гонки в открытом море становятся популярными среди общественных организаций и частных компаний























Большие гонки с аттракционами вот уже несколько лет являются популярным форматом проведения тимбилдинга для многих российских компаний. Ведь такой вид проведения досуга позволяет коллективу не только отлично отдохнуть и отвлечься от серых трудовых будней, но и наладить коммуникацию среди сотрудников, укрепить командный дух и определить лидера. Теперь поучаствовать в Больших гонках могут сочинцы и отдыхающие здесь туристы. На днях на пляже Ривьера прошли первые соревнования. Испытать свои команды на прочность при прохождении водных аттракционов в отрытом море вызвались компания «Море идей» и «Центр прикладной урбанистики».

«До самого конца все было на уровне интриги. Никто не знал, как проходить препятствия и что делать. Основные правила нам рассказали только на островке. Их оказалось всего два: пройти по времени, получив набольшее количество баллов, и работа с командой. До этого никогда не участвовали в Больших гонках, даже и предположить не могли насколько это захватывающе. Это настоящий тимбилдинг, когда все кто зашел на остров, вышел оттуда настоящей командой», - делится эмоциями генеральный директор компании «Море идей» Андрей Тамбовцев.

Кстати, именно этой энергичной команде, которая с задором проходила все испытания, отдало свое сердце жюри. А победителями соревнований стал «Центр прикладной урбанистики». Они то и получили первый кубок Больших гонок в Сочи.

«Это отличная возможность весело отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, почувствовать преимущества командной работы и ощутить поддержку сотрудников. Сплотиться и провести время вместе могут также семьи, предпочитающие активный образ жизни. Основной целью таких мероприятия является развитие новых интересных форматов спортивных игр и масштабных мероприятий», - заверили организаторы соревнований.