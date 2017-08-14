Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Плановые отключения электроэнергии в Сочи 14 августа Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

14 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Виноградная №№ 56-98, 67-142, переулок Мясокомбинат – дачи, 28а, 35,16,18,20 б; переулок Хлебозаводской №48; ул.Тельмана №33-48; ул.Кавказская№№1-27, СО «Заря»; ул.Абовяна №№ 25 - 36, переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушевый №№ 1 – 29

14 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Гастелло (частично),ул.Кирпичная (частично), ул.Ереванская, переулок Ереванский, ул.Менделеева, скорая помощь; ул.Банановая (частично),ул.Петрозаводская (частично)

14 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в мкр Кудепста ул.Искры;ул.Междуреченская, ул.Кузнечная, ул.Мостовая, ул.Тульская, в селе Верино ул. Веринская, ул. Петрозаводская, ул.10 лет Октября, район Серебряного Озера, С/Т «Отделочник», ул.Лазурная Долина (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52