По Курортному проспекту Сочи потекли канализационные «реки» (фото)
Жителям микрорайона Светлана вот уже несколько дней приходится вдыхать запах нечистот, который распространился по всей округе.
- Вонь стоит такая, что прохожие стараются обходить это место. Больше всего возмущает тот факт, что подобное происходит в разгар курортного сезона, когда к нам приезжают отдыхающие из других регионов, - едва сдерживая эмоции комментирует происходящее местная жительница.
Инцидент произошел на Курортном проспекте. Горожане подозревают, что слив канализационных стоков в городскую ливневку был произведен в ночь на воскресенье со стройки одного из крупных ЖК на Светлане.
Неравнодушные сочинцы засняли ЧП на видео и намерены обратиться с заявлением в прокуратуру.
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