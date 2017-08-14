По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

По Курортному проспекту Сочи потекли канализационные «реки» (фото) Местные жители предполагают, что сброс нечистот произошел в ночь на воскресенье со стройки одного из ЖК курорта







Жителям микрорайона Светлана вот уже несколько дней приходится вдыхать запах нечистот, который распространился по всей округе.

- Вонь стоит такая, что прохожие стараются обходить это место. Больше всего возмущает тот факт, что подобное происходит в разгар курортного сезона, когда к нам приезжают отдыхающие из других регионов, - едва сдерживая эмоции комментирует происходящее местная жительница.

Инцидент произошел на Курортном проспекте. Горожане подозревают, что слив канализационных стоков в городскую ливневку был произведен в ночь на воскресенье со стройки одного из крупных ЖК на Светлане.

Неравнодушные сочинцы засняли ЧП на видео и намерены обратиться с заявлением в прокуратуру.