По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи состоится экстремальный прыжок в горящий тоннель на скорости 80 км/ч Зрителей ждет удивительный спектакль и фаер-шоу со зрелищными автомобильными трюками

Автор фото: https://vdrifte.ru

Парный дрифт 10-тонных грузовиков, шоу каскадеров и ралли ретро автомобилей – это лишь малая часть того, что обещают организаторы большого автоспортивного фестиваля «Зажигание-2017». На празднике скорости и экстрима, который впервые пройдет с 25 по 26 августа в Олимпийском парке Сочи, зрители увидят захватывающие трюки, показательные выступления чемпионов России и победителей международных гонок, ретро-ралли и шоу стантрайдеров.

- Одним из главных участников фестиваля станет знаменитый каскадер и стантрайдер Марат Канкадзе, победитель Олимпийских Экстремальных игр 2007. На «Сочи Автодроме» Канкадзе покажет все, что можно выжать из двухколесной и четырехколесной техники, - обещают организаторы мероприятия.

Однако самым ярким событием фестиваля может стать прыжок обладателя первого приза Международного фестиваля каскадеров Александра Ковлева в горящий 6-метровый тоннель с крыши автомобиля, двигающегося со скоростью 80 км/ч. В программе также сальто горящих каскадеров (непрерывная череда трюков на полосе длиной в несколько десятков метров), шоу участников Российской Серии Кольцевых Гонок, показательные заезды MitJet и шоу каскадеров «Автородео». Кульминацией второго дня станут показательные выступления команд «КАМАЗ-мастер» и Red Bull.

Среди команд-участниц фестиваля будет легендарный «КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Айрат Мардеев и Эдуард Николаев продемонстрируют, на что способны инженеры российской команды, а завершением их программы станет парный дрифт 10-тонных грузовиков.

У гостей фестиваля будет шанс выиграть поездку на гоночном грузовике «КАМАЗ-мастер» и попробовать себя в роли третьего члена экипажа бок о бок с покорителями «Дакара» и «Шелкового пути».