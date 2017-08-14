По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи мать неоднократно доводила свою дочь до реанимации Против женщины возбуждено уголовное дело

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За халатное отношение к собственной 10-летней дочери, страдающей от сахарного диабета 1 типа, привлекут к ответственности 37-летнюю жительницу Сочи. В отношении нерадивой матери заведено уголовное дело после того, как ребенок в очередной раз попал в реанимационное отделение местной больницы в тяжелом состоянии.

- Выяснилось, что за 2016 год и истекший период 2017 года девочка, имеющая заболевание «сахарный диабет 1 типа, нарушение обменных процессов», четыре раза поступала в педиатрический стационар в угрожающем для жизни состоянии, так как мать халатно относилась к кормлению ребенка, не соблюдала строгую диету и режим питания. Ребенок находился в полуголодном состоянии или ел то, что ему противопоказано. Режим приема лекарств не соблюдался, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ребенка забрали из семьи и передали под опеку. Дальнейшую судьбу матери девочки определит суд.