Ходите ногами Человека. Подведены итоги конкурса рекламных слоганов наоборот
Неделя пролетела очень быстро и настало время повести итоги конкурса, который проводился среди подписчиков нашей группы Вконтакте.
Для участия в розыгрыше интернет пользователям достаточно было соблюсти всего три условия:
- состоять в группе «СОЧИ ЭКСПРЕСС»;
- сделать репост данной записи себе на стену;
- написать в комментариях к этой записи любой рекламный слоган наоборот. Пример: «Наша собака продала бы «Pedigree» – Ваша киска купила бы «Whiskas» (реклама Whiskas).
По условиям конкурса победителем должен стать автор самого остроумного «перевертыша». Мы благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше, и поздравляем пользователя под ником София Софиечка. Именно ее слоган нашей редакцией признан самым оригинальным.
Победительницу ждут два билета на уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, «Ночь пожирателей рекламы 2017». Событие года пройдет 25 августа на территории «Оздоровительного комплекса «Дагомыс». Гостей мероприятия ждет:
- показ рекламных роликов;
- шоу - программа;
- интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров шоу.
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