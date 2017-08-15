Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды

Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Ходите ногами Человека. Подведены итоги конкурса рекламных слоганов наоборот Победителю достаются два билета на «Ночь пожирателей рекламы 2017»

Неделя пролетела очень быстро и настало время повести итоги конкурса, который проводился среди подписчиков нашей группы Вконтакте.

Для участия в розыгрыше интернет пользователям достаточно было соблюсти всего три условия:

- состоять в группе «СОЧИ ЭКСПРЕСС»;

- сделать репост данной записи себе на стену;

- написать в комментариях к этой записи любой рекламный слоган наоборот. Пример: «Наша собака продала бы «Pedigree» – Ваша киска купила бы «Whiskas» (реклама Whiskas).

По условиям конкурса победителем должен стать автор самого остроумного «перевертыша». Мы благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше, и поздравляем пользователя под ником София Софиечка. Именно ее слоган нашей редакцией признан самым оригинальным.

Победительницу ждут два билета на уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, «Ночь пожирателей рекламы 2017». Событие года пройдет 25 августа на территории «Оздоровительного комплекса «Дагомыс». Гостей мероприятия ждет:

- показ рекламных роликов;

- шоу - программа;

- интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров шоу.