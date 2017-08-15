Ходите ногами Человека. Подведены итоги конкурса рекламных слоганов наоборот

Победителю достаются два билета на «Ночь пожирателей рекламы 2017»
Ходите ногами Человека. Подведены итоги конкурса рекламных слоганов наоборот

Неделя пролетела очень быстро и настало время повести итоги конкурса, который проводился среди подписчиков нашей группы Вконтакте.

Для участия в розыгрыше интернет пользователям достаточно было соблюсти всего три условия:

- состоять в группе «СОЧИ ЭКСПРЕСС»;
- сделать репост данной записи себе на стену;
- написать в комментариях к этой записи любой рекламный слоган наоборот. Пример: «Наша собака продала бы «Pedigree» – Ваша киска купила бы «Whiskas» (реклама Whiskas).

По условиям конкурса победителем должен стать автор самого остроумного «перевертыша». Мы благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше, и поздравляем пользователя под ником София Софиечка. Именно ее слоган нашей редакцией признан самым оригинальным.

Победительницу ждут два билета на уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, «Ночь пожирателей рекламы 2017». Событие года пройдет 25 августа на территории «Оздоровительного комплекса «Дагомыс». Гостей мероприятия ждет:

- показ рекламных роликов; 
- шоу - программа; 
- интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров шоу. 

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Теги: новости Сочи Ночь пожирателей рекламы 2017 розыгрыш Вконтакте
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