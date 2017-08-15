Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды

Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Кто в Сочи останется без света Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

15 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул ул.Кошмана, ул.Кубанская, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, комплекс «Шахэ», форелевое хозяйство, в пос. Солох Аул Мира, ул.Чкалова, ул.8 Марта, Вертолетная площадка, вышки ЗАО Мобилком «Кавказ», Кубань GSM, ул. Лучевая, переулок Октябрьский, ул.Белгородская, ул.Персиковая, ул.Динская, ул.Новопокровская.

15 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): СНТ «Зеленая горка»,ул.Кузнечная

15 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Петрозаводская(частично), ул.Банановая (частично)

15 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Якорная Щель ул.Череповецкая, ул.Арташатская, с/з «Черноморец»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52