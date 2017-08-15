Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды

Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи из-за аварии на водопроводе без воды остались 4 поселка и 2 микрорайона Ориентировочное время окончания ремонтно-восстановительных работ 20:00

Автор фото: http://vd-tv.ru

В связи с повреждением магистрального водовода диаметром 800 мм по ул. Медовая в районе ЖК «Курортный» 15 августа 2017 года с 9:00 остановлена ВНС №2 Адлерского водозабора.

Временно без водоснабжения: поселки Хоста, Кудепста, микрорайоны Мацеста, Бытха, село Раздольное. в Адлере: улицы Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная (частный сектор), Троицкая.

В работах задействовано: 8 человек и 2 единицы специальной техники.

Ориентировочное время окончания работ 20:00, сообщают в отделе по связям с общественностью ООО «Сочиводоканал».