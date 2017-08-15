В Сочи из-за аварии на водопроводе без воды остались 4 поселка и 2 микрорайона

Ориентировочное время окончания ремонтно-восстановительных работ 20:00
В Сочи из-за аварии на водопроводе без воды остались 4 поселка и 2 микрорайона
Автор фото: http://vd-tv.ru

В связи с повреждением магистрального водовода диаметром 800 мм по ул. Медовая в районе ЖК «Курортный» 15 августа 2017 года с 9:00  остановлена ВНС №2 Адлерского водозабора.

Временно без водоснабжения: поселки Хоста, Кудепста, микрорайоны Мацеста, Бытха, село Раздольное. в Адлере: улицы Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная (частный сектор), Троицкая.

В работах задействовано: 8 человек и 2 единицы специальной техники.

Ориентировочное время окончания работ 20:00, сообщают в отделе по связям с общественностью ООО «Сочиводоканал». 

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Теги: новости Сочи отключение воды
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