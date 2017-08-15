В Сочи выпустили гастрономическую карту туриста

Полезное издание информирует гостей курорта о заведениях общепита в районе Олимпийского парка
В Сочи выпустили гастрономическую карту туриста
Автор фото: https://www.sochipark.ru

Олимпийский парк для удобства гостей курорта выпустил «Гастрономическую карту», к которой представлены шесть ресторанов, четыре кафе и 11 стрит-фудов, расположенные на территории самой популярной достопримечательности Сочи. В новом издании можно получить полезную информацию о том, где основательно поужинать, а где быстро перекусить.  

- Складная карта, которую удобно поместить в карман, охватывает территорию порядка 40 га и не только сообщает местоположение точек питания, но и акцентирует интересные туристам «фишки» заведений, - дополняют в пресс-службе «Сочи Парка».

Сама карта выполнена в виде детской раскраски и способна занять ребенка во время ожидания заказа.

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Теги: новости Сочи гастрономическая карта туриста
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